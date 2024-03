Stagionali | aumentano le candidature Ma le paghe medie sono infime | da 800 a 1 200 euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Viareggio, 19 marzo 2024 – Nel turismo lepreviste dai contratti nazionali del lavoro, e anche le distorsioni di un sistema che fatica a controllare che le regole di ingaggio poi vengano rispettate,sostanzialmente le stesse degli ultimi anni. Una cameriera ai piani o un facchino full time, in un hotel di media fascia, può guadagnare tra i 1.250 e i 1.350al mese , un cameriere part time in uno stabilimento balneare, assicurato per 3 o 4 ore, arriva a 850 o 950, che diventano 1.200- 1.300lavorando a pranzo e cena su doppio turno, fino a 1.600 a secondo degli scatti di anzianità e della qualifica. In cucina un cuoco con contratto a 4 ore percepisce in media 1.200, che posdiventare anche 1.600 - 1.800 . Parliamo di cifre indicative ...