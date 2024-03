Spunta una spia in Red Bull prima del GP Australia | inviata per scoprire la verità sul caso Horner

Vaiano (Prato), 18 marzo 2024 – Si apre un’altra settimana difficile in Val di Bisenzio, dove venerdì mattina è stato aperto un varco nel tratto interessato dalla Frana del monte Le Coste, riservato ... (lanazione)

Il Futuro di Alex Meret continua ad essere in bilico. Il portiere azzurro spesso è al centro delle critiche, e con il contratto in scadenza l’addio è più che un’opzione. A sorpresa il suo agente ... (spazionapoli)

Kate Middleton col principe William a fare la spesa: il video spegne le bufale, ma sui social restano i dubbi - The Sun pubblica il video di Kate Middleton a fare spese con William, sembra in salute: ma sui social non ci credono ...notizie.virgilio

Fedez, rissa con Naska: Spunta l’indiscrezione - Secondo le ultime indiscrezioni di Dagospia, pare che il rapper Fedez sia stato coinvolto in una rissa con Naska. Ecco cosa è successo. Per Fedez non è un ...donnaglamour

Bufera Acerbi-Juan Jesus: Spunta la sospensione della partita - Acerbi-Juan Jesus: tra oggi e domani il difensore nerazzurro incontrerà la sua dirigenza. Rischio maxi squalifica ed Europeo ...calciomercato