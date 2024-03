Sport in tv oggi martedì 19 marzo | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 19 marzo 2024) Ile il palinsesto completo delloin tv per la giornata di192024. A Miami comincia il torneo combined di tennis, mentre in Canada proseguono i Mondiali femminili di curling con l’Italia protagonista. Spazio poi all’Eurolega, con la Virtus Bologna che fa visita allo Zalgiris, e al volley con Milano che affronta Fenerbahce in Champions League. Infine, nonostante la sosta nazionali non si ferma tutto il calcio: si gioca infatti la finale d’andata di Coppa Italia Serie C e il recupero Vicenza-Fiorenzuola. Di seguito ecco lazione odierna nelle comode grafiche diface.Face.