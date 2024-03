Sport in tv oggi martedì 19 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 19 marzo 2024)19, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. In primo piano i Mondiali di curling femminile con l’Italia che quest’sfiderà il Canada e la Nuova Zelanda, in particolare c’è attesa per il confronto con le nordamericane, padrone di casa. Tiene banco il ciclismo con il Giro della Catalogna e la Settimana Coppi&Bartali che prender il via. In serata c’è attesa per il ritorno della semifinale di Champions League di volley femminile tra Fenerbahce e Milano e per l’impegno della Virtus Bologna in Eurolega di basket contro lo Zalgiris Kaunas. Da non ...