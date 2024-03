(Di martedì 19 marzo 2024) Un razzo9 diè stato lanciato la sera di lunedì 18 marzo dalla base spaziale di Vandenberg, nel sud della California. L'dell'emittente di Los Angeles KABC/ABC7 ha ripreso il razzo mentre saliva tra le nuvole verso lo spazio.ha successivamente annunciato su X (ex Twitter) che il razzo ha dispiegato con successo 22 satelliti per il sistema Internet Starlink.

Tutte le offerte sui televisori Amazon: TCL 4K 43'' a 279 euro, Hisense 65'' a 499€ e LG QNED 65'' a 899€ - Dell amplia la collaborazione con NVIDIA per accelerare l'adozione dell'IA generativa Elon Musk parla nuovamente delle future versioni di SpaceX Starship Comedy Wildlife Photography Awards: Nikon è ...smarthome.hwupgrade

SpaceX, nuovo lancio del Falcon 9: le immagini riprese da un elicottero - Un razzo Falcon 9 di SpaceX è stato lanciato la sera di lunedì 18 marzo dalla base spaziale di Vandenberg, nel sud della California. L'elicottero dell'emittente di Los Angeles KABC/ABC7 ha ripreso il ...video.corriere

Offerte Ring Intercom di Amazon: il citofono intelligente a 47,99€, e un Echo Pop per soli 7€ in più - Sono fra le offerte in anticipo rispetto al grosso evento di offerte a cui Amazon si sta preparando. Ottimi per rendere più smart la propria casa e gestire il citofono tramite lo smartphone.smarthome.hwupgrade