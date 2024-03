Sostituire la carne rossa in una dieta equilibrata non è facile come sembra

(Di martedì 19 marzo 2024) Al di là di quali possano essere le nostre preferenze alimentari è indubbio che a livello mondiale, e non solo europeo, stiamo vivendo un momento particolare per tutta la filiera bovina, al centro dell’attenzione del mondo della comunicazione sui temi di alimentazione, nutrizione e ovviamente sostenibilità. Sul web non mancano polemiche, iniziative di movimenti animalisti, ambientalisti, vegani e vegetariani, tendenze, sensibilità varie contro il consumo diin senso ampio. Eppure gli italiani, con un consumo reale pro-capite di circa quaranta chilogrammi all’anno di carni di tutti i tipi (bianche, rosse, e salumi), da anni sono agli ultimi posti nelle graduatorie dei consumi. E allo stesso tempo siamo sempre stati dei buongustai, onorando tanto le carni rosse quanto quelle bianche sulle nostre tavole con diffusissime ricette della tradizione popolare in tutte le ...

