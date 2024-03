Sondaggi | Meloni e Salvini perdono terreno | i partiti minori guadagnano punti

(Di martedì 19 marzo 2024) Nel panorama politico italiano, gli ultimisettimanali condotti da Swg rivelano una dinamica interessante tra i principalipolitici, evidenziando una redistribuzione delle intenzioni di voto che potrebbe avere implicazioni significative per la composizione e le strategie future. Il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, registra il calo maggiore, perdendo 0,4percentuali e scendendo sotto la soglia psicologica del 20% in seguito alla sconfitta elettorale in Abruzzo e alle controversie riguardanti la gestione delle candidature in Basilicata. Anche Fratelli d’Italia mostra un lieve decremento, perdendo lo 0,3% delle intenzioni di voto e attestandosi al 26,8%. Questo calo, seppur minore rispetto a quello del Partito Democratico, potrebbe riflettere l’adattamento dell’opinione pubblica alle politiche del ...

