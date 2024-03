Silvestri | Guai fermarsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 19 marzo 2024) Smaltita l’influenza, Luigi, ha fornito il suo consueto contributo alla retroguardia bianconera anche in occasione della vittoria maturata domenica sera a Pesaro: "Merito pure dei nostri giovani - ha commentato - che per tutta la settimana corrono e danno il massimo in ogni allenamento. In ogni caso conosco troppo bene la serie C per farmi cogliere impreparato: questa categoria è fatta di tanta sofferenza. La Vis è una squadra organizzatissima, che si deve salvare e può fare i conti su giocatori esperti che hanno calcato anche altre più importanti categorie. Per quello che mi riguarda metterei la firma per vincere 1-0 tutte le partite come questa che ci aspettano da qui alla fine, pur di giocare bene".è tornato anche sulla gara col Gubbio: "La abbiamo rivista: il telecronista ci aveva definito una squadra operaia. Non c’è ...