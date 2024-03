Sibe | missione compiuta E adesso testa ad Agliana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Prima vittoria nella seconda fase di serie C maschile per i Dragons. Al PalaSancat laGruppo AF Prato si impone per 82-68 contro la Polisportiva Sancat, dando una prima scossa alla poule promozione. I Dragons trovano subito le triple di Salvadori e Magni, ma i fiorentini aggiustano subito la difesa, annacquando le percentuali d’attacco dei lanieri ed effettuando il sorpasso sul 13-12. Prato torna avanti sul 21-25, ma a quel punto si blocca nuovamente. Pinarelli e Berti prendono per mano la Sancat e a 3’ dal riposo lungo il punteggio è sul 37-29. Artioli e Casella però segnano da tre e i Dragons iniziano a carburare, fino ad andare negli spogliatoi avanti di due punti (41-43). Al rientro in campo la squadra di coach Pinelli parte subito molto forte e trova con continuità il canestro. Il terzo quarto conferma la superiorità pratese e si arriva all’ultima sosta sul ...