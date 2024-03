Si sgonfia il caso-Salvini Tajani | “A Putin un voto non libero” Meloni | “Il governo ha una sola linea”

(Di martedì 19 marzo 2024) Oggi sui giornali grande spazio viene dato alle polemiche suscitate ieri dalle dichiarazioni di Matteosulrusso, che a proposito delle elezioni nella Federazione russa ha chiarito di voler prendere atto del responso delle urne sottondo che “quando un popolo vota ha sempre ragione”. “Le elezioni – aveva detto il ministro dei Trasporti – fanno sempre bene, sia quando uno le vince sia quando uno le perde. Io quando le perdo cerco di capire dove ho sbagliato e come fare meglio la prossima volta”. Ma già in serata una nota della Lega aveva precisato: “In Russia hanno votato, non diamo un giudizio positivo o negativo del risultato, ne prendiamo atto e lavoriamo (spero tutti insieme) per la fine della guerra ed il ritorno alla pace. Con una guerra in corso non c’è niente da festeggiare”.chiuso? Non ...

Razzismo, Juan Jesus non ci sta: "Acerbi mi ha detto vai via n..., sei solo un n..." - Il difensore del Napoli: "Per me la questione era chiusa in campo, poi però le dichiarazioni di Acerbi sono state in netto contrasto con la ...sportmediaset.mediaset

Pagina 3 | caso Acerbi, Juan Jesus non ci sta e replica sui social: "Ha cambiato versione" - "Il calciatore Francesco Acerbi, arrivato questa mattina nel ritiro della Nazionale a Roma, ha spiegato al Ct Luciano Spalletti e ai compagni di squadra, come previsto dalla policy interna del Club ...tuttosport

Italia, un buon motivo per guardare avanti - E’ il Sei Nazioni dell’Irlanda, che giunge al traguardo stanca e un po’ sgonfia ma con sufficiente mestiere per portare a casa una vittoria di misura (17-13) ed è quanto le serviva per bissare il ...ilmanifesto