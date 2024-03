Si capisce poco | Alberto Salerno e la confessione su Mahmood

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Quasi mezzo secolo di musica e parole. Dischi prodotti e canzoni scritte. Quattro festival di Sanremo vinti assieme agli Homo Sapiens con un brano come Bella da morire nel 1977, a Eros Ramazzotti nel 1984 con Terra promessa e poi nel 1999 con Anna Oxa e la bellissima Senza pietà fino al 2003 quando con Alexia torna a trionfare all'Ariston con Per dire di no. Questo e molto altro è, un pezzo di storia della musica leggera e della discografia. Nato a Milano il penultimo giorno del 1949, figlio d'arte, suo padre era Nicola, il grande Nisa, «un napoletano che nonostante quarant'anni a Milano non ha mai perso il dialetto della sua città che gli veniva fuori proprio naturale...» ci racconta, lo aveva fatto crescere a pane e Carosone. Parliamo infatti del paroliere autore dei testi di brani ...