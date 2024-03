(Di martedì 19 marzo 2024)ha sceltoper abilitare pagamenti senza frizioni per le stazioni dideiin tutta l'Europa meridionale, affrontando un ostacolo fondamentale per una più ampia adozione deie rendendo la transizione verso una mobilità verde più accessibile che mai. MILANO, 19 marzo 2024 /PRNewswire/(NYSE: FOUR), leader mondiale nelle tecnologie integrate per i pagamenti e il commercio, ha annunciato oggi una partnership con, la società del Gruppo NHOA (NHOA.PA, ex Engie EPS) dedicata alla costruzione di reti diveloci e ultraveloci per(EV), peruna...

Shift4 collabora con Atlante per fornire una soluzione di pagamento digitale semplificata e conveniente per la ricarica dei veicoli elettrici - L'adozione dei veicoli elettrici in Europa è aumentata in modo significativo, con circa 7,8 milioni di veicoli elettrici sulle strade europee nel 2022. Tuttavia, l'infrastruttura EV in Europa è in rit ...informazione