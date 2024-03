Sfregiata da una coetanea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Una di fronte all’altra, sedici anni. Spunta un coltello e la lite degenera. È accaduto in pieno centro nel pomeriggio di una domenica come tante, con lo “struscio“ nelle vie dello shopping. Le due ragazze si sono affrontate in via dell’Anfiteatro, a due passi dalla sede della Croce Bianca. Sono stati i volontari i primi a intervenire facendo scattare i soccorsi. Una ragazza è stata ferita in modo lieve al volto. Una lite scoppiata per futili motivi e subito trasformata in un atto di violenza tra due giovanissime. La minorenne colpita dal fendente al volto è stata soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale di Arezzo: sottoposta agli accertamenti, non ha riportato conseguenze serie. L’altra ragazza è stata rintracciata dai carabinieri e denunciata per lesioni e porto abusivo di arma. I carabinieri che hanno avviato le indagini, hanno sentito anche alcuni testimoni che hanno ...