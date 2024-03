Settimana Coppi&Bartali 2024 | tappa di oggi 19 marzo | percorso | altimetria | tv Frazione imprevedibile tra i saliscendi nelle Marche

(Di martedì 19 marzo 2024) Le corsa in Italia vanno avanti spedite: dopo aver iniziato la stagione con gli appuntamenti del Laigueglia, della Strade Bianche, della Milano-Torino e della Milano-Sanremo, dacomincia laInternazionale Coppi e Bartali, una breve corsa a tappe che storicamente mette in mostra i migliori giovani talenti. Una corsa che solo tre anni fa vide trionfare Jonas Vingegaard, poi due volte vincitore al Tour de France.Per la prima volta in assoluto si comincerà dalle, in particolare da Pesaro, che ospiterà partenza e arrivo. Appena 110 i chilometri previsti con 1500 metri di dislivello: dal mare si andrà verso l’entroterra verso Urbino con la salita del Monte della Cesana (3,3 km al 4,7%). Dopo la discesa, ci sarà un tratto pianeggiante prima della salita di Gabicce Monte (1,7 km al 5,6%). Si ...

