«Se vogliamo la pace | prepariamoci alla guerra» | l’appello di Charles Michel ai Paesi europei

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 19 marzo 2024) «La Russia rappresenta una grave minaccia militare per il nostro continente europeo e per la sicurezza globale. Se non reagiamo in modo appropriato a livello di Ue e se non diamo all’Ucraina un aiuto sufficiente per fermare la Russia, saremo noi i prossimi. Dobbiamo quindi essere ben preparati in termini di difesa e passaremodalità “economia di”. È ora di assumerci la responsabilità della nostra sicurezza». Lo ha scritto il presidente del Consiglio europeoin un editoriale dal titolo «Seladobbiamo essere pronti», pubblicato su diversi quotidiani, tra i quali La Stampa, in vista del vertice dei 27 che si terrà giovedì e venerdì. La prospettiva di altri sei anni di Vladimir ...