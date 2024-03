Scuola superiore in 4 anni | la Lega accelera | “Convinti che sia la strada giusta per ridurre netto divario tra l’Italia e il Resto d’Europa”

(Di martedì 19 marzo 2024) La proposta dila durata del percorso di studi superiori a 4torna a far discutere. Presentata alla Camera dalla deputata dellaGiovanna Miele, la proposta prevede una legge deal governo per la riorganizzazione dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. L'articolo .

Tajani lancia la proposta di ridurre a 4 anni gli studi superiori anche per i licei . L'idea, emersa durante il congresso di Forza Italia, ha acceso il dibattito nel mondo della Scuola . L'articolo ... (orizzontescuola)

Uno spazio per parlare, per confrontarsi e per acquisire consapevolezza, aperto sia alle ragazze, sia ai ragazzi,e gestito da un team femminile. Si tratta di Un posto per me, uno sportello di ... (iodonna)

La "città ideale" pensa agli altri: concorso per le scuole superiori - Tenta di rispondere ai quesiti il bando di concorso "La città che vorrei" per tutti gli Istituto Superiori di tutta la Provincia indetto ... ‘Insieme per gli altri’, alcuni cantanti della Scuola di ...ilrestodelcarlino

La settima occupazione. Protestano gli studenti del liceo Einstein: "Qui anche di notte" - Tra le richieste, un nuovo modello di Scuola e la pedonalizzazione ricordando che nel 2022 morì investito il 14enne Luca Marengoni. Assemblee per quattro giorni. "E scriveremo al ministro Valditara".ilgiorno

I cento anni del liceo scientifico in un libro di prof ed ex alunni - Domani, presentazione del libro "100 anni di liceo scientifico Galilei a Macerata" alla Bottega del Libro. Storia della Scuola e della città intrecciate in un secolo di vicende.ilrestodelcarlino