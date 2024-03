Scuola chiusa per Ramadan Le famiglie si dividono Valditara frena l’istituto | | Non decide le festività

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) PIOLTELLO (Milano) "Lepossono essere introdotte solo dalla Regione o dallo Stato, quindi l’ufficio scolastico della Lombardia verificherà se le decisioni prese dal consiglio d’istituto e dallasiano coerenti con la legge". Il ministro dell’Istruzione Giuseppeannuncia controlli suldi Pioltello che chiuderà per il. "Nessuna contesa politica", assicura il responsabile del dicastero. Ma gli "accertamenti ministeriali sulla delibera" annunciati ieri mattina sono come sale su una ferita dopo 48 ore di polemiche e minacce al preside dell’Iqbal Masih, Alessandro Fanfoni. La città dell’hinterland milanese dove quasi un abitante su quattro è straniero, la prima in Italia a fermare le lezioniper il giorno finale della ricorrenza religiosa ...