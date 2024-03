Scovata una spia thailandese nel caso Horner

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 19 marzo 2024) Dopo le varie notizie fuggite dai membri interni, pare che la questione ora si faccia ancora più gialla. Hanno infatti scovato unanel team di Red Bull per ilAltro che Formula 1, questoche ha come protagonista Christiansta rendendo questo sport tutt’altro che sportivo. Anzi, questa questione che sta andando avanti ormai da diversi mesi ha trasformato il mondo della Formula 1 in una serie tv crime. Ironicamente, non ci sorprenderemmo se in effetti, in futuro, ci faranno davvero una serie tv o un film dedicato a questi eventi, o perlomeno che ne parlino in uno dei due media. Rimane il fatto che, dopo che la famosa e anonima dipendente licenziata ha esposto denuncia alla FIA, ora le cose si fanno ancora più interessanti. Un membro del team di ...