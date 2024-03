Scontri diretti decisivi L’Empoli deve fare en plein

(Di martedì 19 marzo 2024) di Simone Cioni Sosta per le Nazionali tutto sommato preziosa per le squadre impegnate nella corsa salvezza, prima del rush finale. Nove giornate da vivere tutte d’un fiato dove, fatta eccezione per la Salernitana che appare ormai spacciata, si decideranno le altre due retrocesse. E potrebbero non bastare visto che, classifica alla mano, l’eventualità di uno spareggio non è poi così campata in aria. L’ultima giornata ha lasciato praticamente intatte le distanze con il solo Lecce, che vincendo a Salerno è balzato a guidare il ’trenino’ con 28 punti davanti a Udinese (27), Verona (26), Cagliari (26), Empoli (25), Frosinone (24) e Sassuolo (23). Nei poco più di due mesi che resteranno quindi alla fine del campionato, un ruolo fondamentale lo giocherà anche il calendario, con gli azzurri che lo hanno oggettivamente tra i più difficili, almeno sulla carta. Oltre agli ...

