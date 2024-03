Schlein | premierato è furbata di Meloni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 19 marzo 2024) 13.50 La segretaria del Pdribadisce l'opposizione "netta, forte e motivata" al."E' una riforma pericolosa e furba.dice ai cittadini 'decidete voi', ma dietro c'è un gigantesco 'decido io per voi per 5 anni'". E' una riforma "che scardina gli equilibri dello Stato". "Continueremo a lavorare per coalizioni competitive per battere la destra. Non smetteremo di parlare con nessuno",dice. Sulla spesa sanitaria"fa un gioco di prestigio. Rispetto al Pil è passata dal 6,6% al 6,1%".