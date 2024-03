Schlein | no netto del Pd a riforma premierato | è pericolosa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (askanews) – Nei confronti della “contrarietà del Pd è netta, forte e motivata “. Lo ha detto la segretaria dem Elly, alla conferenza stampa “? No grazie!”. L’elezione diretta del premier “indebolisce il Parlamento” e “marginalizza il presidente della Repubblica”, ha sottolineato. “Ilnon esiste in nessun altro paese nel mondo. C’è un motivo: non è perché questo governo si è svegliato più furbo degli altri ma perché scardina l’equilibrio tra i poteri dello stato, danno per i cittadini”. Si tratta di “unae anche furbissima. Giorgia Meloni dice: ‘Ma come? Decidete voi!’. Dobbiamo spiegare che dietro a quel ‘decidete voi c’è un gigantesco ‘decido io per voi per 5 anni in modo inappellabile”. Per rendere più ...