Scende dall’auto in panne | travolto e ucciso da un tir sull’A16

(Di martedì 19 marzo 2024) Avellino, 19 marzo 2024 –in, 30enneda un tir. È successo questa mattina sull'autostrada Napoli-Canosa, nella zona dell'Avellinese. L'uomo stava camminando a piedi lungo la carreggiata, probabilmente dopo un guasto alla sua vettura. Forse cercava aiuto, ma un autoarticolato lo ha investito, uccidendolo sul colpo. L'incidente è accaduto sulla carreggiata in direzione Napoli, nel territorio del comune Irpino di Venticano. Al momento non si conosce l'identità della vittima, che all'apparenza potrebbe avere circa trent'anni. Sono in corso accertamenti da parte della Polstrada di Grottaminarda. Su disposizione della procura di Benevento, la salma è stata trasferita nella camera mortuaria dell'ospedale nel capoluogo sannita.