Sammezzano | trekking per salvarlo | Ministro | vieni a vedere il castello

(Di martedì 19 marzo 2024) In tanti e con entusiasmo hanno partecipato domenica alnel parco e sotto ildi Leccio. Hanno raccolto l’invito del Comitato FPXAche vuole mantenere accesi i riflettori sulda fiaba e il suo parco secolare, abbandonati ormai da troppo tempo. Un nutrito gruppo di appassionati e innamorati di, in occasione del 211esimo compleanno del marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona che lo modificò in stile orientale, è partito dal circolo Arci di Leccio verso il cimitero di Sociana per visitare il sepolcreto Panciatichi, poi arrivare sotto i piedi delper una foto ricordo. Tra aprile e maggio, annessi e parco, potrebbero tornare all’asta, a un anno dall’ultimo e definitivo fallimento della proprietà, ...