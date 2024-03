Salvini difende Putin | scontro con Tajani Poi si corregge

(Di martedì 19 marzo 2024) AGI - "In Russia hanno votato, ne prendiamo atto. Quando un popolo vota ha sempre ragione, le elezioni fanno sempre bene, sia quando uno le vince, sia quando uno le perde". Parola di Matteo, all'indomani della rielezione di Vladimirin Russia. Dopo l'indignazione per la mancata condanna del regime di Mosca per l'assassinio di Aleksej Navalny, una nuova bufera si scatena sul vice premier leghista per le posizioni espresse in merito alle presidenziali russe, consultazione elettorale su cui larga parte della comunita' internazionale ha sollevato forti dubbi per legittimità e trasparenza delle modalità di voto. Questa volta interviene direttamente l'altro vice premier, il forzista Antonio. Il ministro degli Esteri fa riferimento al suo commento diffuso già nella serata di domenica, quando ha voluto sottolineare che ...

