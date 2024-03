Salerno | Polizia | controlli ai pubblici esercizi

Musica troppo alta e alcol venduto a minorenni: stretta sui locali a Salerno - Salerno, alcol a minori: titolari di locali nei guai dopo i controlli condotti dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Municipale ...salerno.occhionotizie

Agropoli, incidente tra auto in via Moio: due feriti in ospedale - Incidente stradale ad Agropoli, due feriti in via Moio. Alle 10.45 circa due auto si sono scontrate per cause da chiarire ...salerno.occhionotizie

Occupazione abusiva di diversi immobili ad Eboli. Il sindaco ordina i primi sgomberi - L'occupazione abusiva di case disabitate o temporaneamente vuote è un fenomeno diffuso sul territorio comunale di Eboli. In totale sarebbero 160 le famiglie che occupano indebitamente uno stabile e pe ...ondanews