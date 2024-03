Salerno | Consiglio Comunale dopo quattro mesi | i punti chiave

(Di martedì 19 marzo 2024) Ci si mette al lavoro. A, il Comune ha convocato ufficialmente il suo primoa distanza didall’ultima volta. Nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città, infatti, martedì prossimo, 26 marzo, alle ore 9.30, sarà in programma la nuova riunione, che si occuperà del confronto tra assessori, sindaco e membri della Giunta di diverse fazioni. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino”, l’assise cittadina torna a riunirsibendall’ultima seduta. Uno deidella discussione che si terrà inè già fissato. Infatti, ci sarà il voto per il bilancio di previsione, insieme alla lunga sfilza di provvedimenti finanziari a esso collegati. Il ...

Salerno, materasso e tendaggi non raccolti da giorni in una traversa del Corso - StampaSono lì da alcuni giorni. E nessuno provvede a rimuoverli. Si tratta di un materasso e di alcuni resti di una struttura per tendaggi. Sono adagiati per terra – come ha segnalato un lettore alla ...salernonotizie

Salerno, Consiglio comunale dopo 4 mesi: bilancio e box in piazza Cavour punti caldi - E’ in programma martedì prossimo, 26 marzo, alle ore 9.30, nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città il Consiglio comunale di Salerno. L’assise cittadina – come riporta il quotidiano “Il Mattino” oggi ...salernonotizie

Salerno, l'imprenditrice Elena Salzano nominata referente per la Campania della Fondazione Bellisario - Elena Salzano, imprenditrice salernitana e Ceo della società Incoerenze, è stata nominata referente per la Campania della Fondazione Bellisario. Nel 1989, da un'idea di ...ilmattino