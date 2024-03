Salernitana | ennesimo cambio in panchina | out Liverani | arriva Colantuono

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 19 marzo 2024) Laha comunicato questa mattina di aver sollevato dall’incarico di allenatore Fabiounitamente al suo staff. La società campana lo ha ringraziato per il lavoro svolto e augurato al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera. Nello stesso comunicato, ha poi annunciato che sarà Stefanoa subentrargli alla guida della prima squadra.ha già guidato i granata nella stagione 2017/18 e in Serie A nella stagione 2021/22 e vanta 243 panchine in massima serie. Guiderà la squadra fino al termine della stagione. Dopo la stagione travagliata che sta vivendo, lasi affida ad un tecnico esperto che conosce molto bene la piazza per cercare di centrare un miracolo sportivo che sarebbe ancor più clamoroso di quello del primo anno ...