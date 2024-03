(Di martedì 19 marzo 2024) Ilè statocirca mezz'ora fa per un. Tutti i presenti nell'edificio si trovano ora in strada mentre sono in corso le operazioni di...

Ministero della Cultura a Roma, shock: allarme bomba al palazzo - Nella mattinata di martedì 19 marzo, un intenso allarme bomba ha messo in agitazione il cuore di Roma, precisamente al Ministero della Cultura, dove è scattata un’operazione di evacuazione di ...newsmondo

Roma, allarme bomba al ministero della Cultura: evacuato il palazzo, artificieri in azione - Il ministero della Cultura è stato evacuato circa mezz'ora fa per un allarme bomba. Tutti i presenti nell'edificio si trovano ora in strada mentre sono in corso le operazioni di bonifica da parte ...ilgazzettino

allarme bomba al Ministero della Cultura: edificio evacuato - (LaPresse) allarme bomba al ministero della Cultura a Roma dove martedì era in programma l'incontro tra il ministro e il mondo della cultura. Secondo quanto apprende LaPresse sul posto, ...leggo