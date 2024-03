Risorse umane | W-Group acquista Magister | nasce un polo aziendale da 825 milioni di giro d’affari e 1 400 dipendenti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 19 marzo 2024) Cambiamenti in vista nel settore italiano dei servizi per le. Il gruppo W-fondato e guidato da Federico Vione ha annunciato l’ingresso in, corporate multi-business della famiglia Lombardi attivo in Italia con ALI Lavoro (somministrazione e ricerca & selezione del personale), Labor-B (consulenza strategica e audit HR), Repas (welfaree buoni pasto) e Yous (formazione). Nella nota congiunta dei due gruppi si sottolinea come quella ora perfezionata sia «la più grande operazione mai realizzata nel nostro Paese nel mondo dei servizi per le», con uncongiunto iniziale di «oltre 825con 1.400 persone in organico, e ...