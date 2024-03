Risarcimento milionario dopo l’incidente auto | ma non gli basta | “Ti do fuoco all’ufficio” | cliente perseguita l’avvocato

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 marzo 2024) Ha iniziato are il suo avvocato, perché insoddisfatto del pronunciamento del giudice. Un 41enne di Subiaco è stato destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento, notificatogli dagli agenti del Commissariato di Polizia tiburtino. All’uomo è stato proibito avvicinarsi a una distanza non inferiore a 500 metri dai luoghi abitualmente frequentati dal suo avvocato, vittima di atti persecutori dal suo ex assistito. La Polizia notifica allo stalker il divieto di avvicinamento (ilcorrieredellacitta.com)I fatti Circa 10 anni fa il 41enne si era rivolto al legale per intentare una pratica risarcitoria conseguente a un sinistro stradale, ad esito della quale gli era stato accordato dall’rità Giudiziaria una liquidazione del danno pari a poco meno di un milione di euro. Il 41enne insoddisfatto delsi è ...