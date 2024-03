Record delle domande di brevetto dall’Italia all’Ufficio Ue +3 | 8%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (askanews) – Per la prima volta gli inventori italiani hanno depositato più di 5.000Europeo dei brevetti (Epo), con un aumento del 3,8% nel 2023. L’Italia si posiziona al 5° posto tra i paesi Ue e all’11esimo posto assoluto. Macchinari elettrici e per l’energia, Handling-packaging e trasporti sono i settori tecnologici che hanno registrato la crescita più forte di; mentre Coesia, Ferrari e Iveco Group sono le aziende che hanno presentato più richieste. Pirelli è risultata tra le prime sulle richieste diUnitario. La Lombardia è la prima regione italiana per numero didie salgono a 3 le regioni italiane tra le prime 20 più innovative dell’Unione. E’ la fotografia scattata dallo stesso Ufficio europeo brevetti, che ...