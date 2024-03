Re Carlo è morto | la voce dalla Russia | ma la verità è un' altra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Da diverse settimane, la famiglia reale britannica è bersaglio di voci sempre più assurde sui social network. E nelle ultime ore è stato raggiunto un nuovo picco di disinformazione. Alcuni media russi, bielorussi e ucraini hanno diffuso la fake news secondo cui ReIII, 75 anni, sarebbe«improvvisamente» domenica pomeriggio. Il tutto è stato accompagnato da uno pseudo comunicato di Buckingham Palace, non reperibile sugli account o sui siti web ufficiali del palazzo reale, e da uno scatto della bandiera britannica a mezz'asta. Dopo un rapido fact-checking alcuni utenti abbiano scoperto che quell'immagine è presa da un video che circolava nel settembre 2022 per la morte della regina Elisabetta II. Dinanzi alla bufala, l'ambasciata Uk in Ucraina ha reagito con un messaggio su X: «Vogliamo informarvi che la notizia relativa alla morte di Re ...