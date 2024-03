Ragazzo di 15 anni cade dal terrazzo | morto

Ragazzo di 15 anni precipita dal terrazzo e muore: tragedia vicino Ascoli - Un Ragazzo di 15 anni è morto dopo essere caduto dal tetto-terrazzo della sua abitazione a Grottazzolina (Ascoli Piceno). Il corpo senza vita è stato rinvenuto stamane sul ciglio della strada sotto ...leggo

Iris Di Domenico, la tiktoker star dei ragazzi. “Mi prendevano in giro per i balletti, se mi fossi arresa non sarei qui. Diciamo no al bullismo” - Iris Di Domenico, pugliese di nascita, ha da poco compiuto 18 anni e per milioni di adolescenti in Italia ... In queste vesti La Città dei Bambini e dei Ragazzi, al Porto Antico di Genova, l’ha ...ilsecoloxix

Morto il direttore generale della Fiorentina Joe Barone - Sfregiarono al volto un Ragazzo di 19 anni con un taglio dalla fronte al mento, suturato con 80... Milano Repubblica 19-03-2024 19:30 CRONACA Morto il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ...virgilio