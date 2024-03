Quattro calciatori del Velez arrestati per aver stuprato una giornalista | scandalo in Argentina

Diramata la lista ufficiale dei calciatori del Barcellona che sono stati convocati da Xavi per il match di domani sera. L’attaccante non ha recuperato e sarà ancora assente. La curiosità di vedere ... (spazionapoli)

Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: Champions femminile e si continua con la Serie C - Sono in totale Quattro gli appuntamenti calcistici di questo martedì 19 marzo: tra UEFA Women's Champions League, Serie C e Coppa Italia Serie C ...tuttonapoli

Ecco la Coverciano del Piemonte: «Sarà un impianto di Eccellenza» - Ci sarà anche uno stadio da 1500 posti omologato per la serie C. Spazi anche per l’Associazione italiana calciatori, l’AssoAllenatori, l’Associazione italiana arbitri ...torino.corriere

Argentina, arrestati per violenza sessuale 4 calciatori del Vélez. A denunciarli una giornalista - I Quattro calciatori argentini del Vélez Sarsfield, accusati una decina di giorni fa di aver abusato sessualmente di una giovane giornalista in una stanza d'albergo di Tucumán, sono stati arrestati ...ilsecoloxix