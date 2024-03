Quarta categoria Figc Gol e spettacolo al Fioroni di Ellera Ecco i risultati

(Di martedì 19 marzo 2024) Gol eanche nel la sesta giornata del campionato diriservato ai ragazzi speciali di, Città di Castello, Nuova Alba, Bastia e Superga 48 che si sono sfidati aldi. Una gran bella mattinata di sport che ha visto la solita cornice di pubblico sugli spalti. A fare notizia la prima espulsione del torneo con i due litiganti che hanno però avuto la possibilità di fare pace nel terzo tempo, appuntamento forse anche più atteso dei match in campo. Questi i: Città di Castello-B 2-12, Nuova Alba-Bastia 1-11,A-Superga 48 0-2, Bastia-Città di Castello 7-2, Superga 48-Nuova Alba 15-3. Una sesta giornata che ha registrato l’assenza dei ragazzi di ...

La diciassettesima giornata del campionato di Terza categoria è pronta a partire domani, per concludersi come al solito nelle ventiquattr’ore successive. Il programma si preannuncia ... (sport.quotidiano)

Prima e seconda categoria. Cqs, tre punti d’oro. Bagarre in vetta - Verdetto anticipato per il Pescia in Prima categoria, mentre la lotta si fa serrata ... il 2-0 griffato da Benvenuti e D’Acunti contro il San Felice vale la Quarta piazza a sole due lunghezze dalla ...lanazione

Prima categoria: la Promosport centra la decima vittoria consecutiva. Pianopoli, San Mango e Garibaldina ko - Lamezia Terme - Nulla da fare, com’era piuttosto prevedibile, per le tre formazioni “nostrane” di Prima categoria scese in campo ieri pomeriggio ... (30’st Torchia S.) Quarta battuta d’arresto ...lametino

Tennistavolo, Lodovica Motta vince al Biella Forum - A chiudere i tornei, che hanno riportato al Biella Forum il tennistavolo nazionale, è stata la gara femminile di Quarta categoria, nella quale Lodovica Motta (Tennistavolo Biella) si è presa in casa ...primabiella