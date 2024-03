PROTEGGITI DAI PIRATI INFORMATICI DEI NECROLOGI

Leggi tutta la notizia su analisideirischinformatici

(Di martedì 19 marzo 2024) Le truffe informatiche non hanno mai fine. L’American Association of Retired Persons (AARP) mette in guardia le persone dalla pubblicazione online di avvisi di morte contenenti informazioni personali sul defunto. Riferiscono che tali annunci espongono i congiunti ma anche i parenti ed amici sul radar di truffatori e opportunisti. Questi truffatori sono stati battezzati con il nome di “DEI”. I truffatori prendono di mira persone decedute rivolgendosi in particolare ai loro congiunti, sapendo bene che saranno emotivamente vulnerabili dopo aver perso una persona cara. Di conseguenza, queste persone hanno meno probabilità di monitorare attivamente i propri account per eventuali attività sospette. Le informazioni relative ai defunti, spesso condivise online da familiari e amici, sono facilmente accessibili ...