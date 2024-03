Proteggere i risparmi L’aiuto di Banca d’Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Navigare nelle acque delle relazioni tra intermediari e clientela può rivelarsi più complesso di quanto si creda. Ma c’è qualcuno che monitora?, lacentrale della Repubblica, tutela i clientiri attraverso quattro pilastri: norme, controlli, strumenti individuali di tutela ed educazione finanziaria. Il controllo è rigoroso: ci sono norme volte a tutelare la posizione del cliente per garantire la trasparenza di ogni azioneria. Un controllo che può avvalersi anche di verifiche effettuate di persona. Per quanto riguarda invece gli strumenti di salvaguardia a disposizione dei clienti, si può agire in tre modi diversi: tramite reclamo, esposto e ricorso. Il primo passo da fare, ci ricorda, è presentare un reclamo all’istituto ...