Priverno Arte in danza | attesi protagonisti di fama internazionale per l’incontro nel Borgo di Fossanova

(Di martedì 19 marzo 2024)– Nel cuore della pianura pontina, ildi– sabato 23 e domenica 24 marzo 2024 – ospiterà la terza edizione diin, evento di studio e spettacolo,e cultura, in uno dei luoghi più affascinanti d’Italia. Il progetto, nasce da un’idea di Filippo Venditti e Barbara Tudini: al centro dell’iniziativa, la volontà di L'articolo Temporeale Quotidiano.

Nel Borgo di Fossanova 'Arte in danza' tra stage e un concorso per giovani talenti - "Grazie ad alcuni dei massimi esponenti dell’Arte tersicorea, il pubblico potrà tornare ad ammirare la danza e apprezzare, nello stesso tempo, la bellezza del territorio di Priverno e Fossanova – ...adnkronos

Priverno, tutto pronto per celebrare il 750º di San Tommaso d’Aquino - Il centro della Città medievale di Priverno sarà animato dalla tradizionale Fiera, che chiuderà la prima pArte delle celebrazioni ...latinacorriere

Teatro Priverno, in arrivo due spettacoli fantasy per le famiglie - In arrivo a marzo due nuovi appuntamenti al Teatro Comunale Gigi Proietti di Priverno: ''Alice!'' e "Il mago di Oz".latinacorriere