Prima Pagina IN Edicola | Inter su Raspadori! Acerbi rischia stangata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 19 marzo 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT, idea. Zirzkee, inizia l’asta. Inzaghi vuole anche Jack, Milan e Juventus sul gioiello del Bologna.la. Juan Jesus duro: «Non negare». La “denuncia” del brasiliano confermata dall’arbitro. Saranno sentiti in procura FIGC. Può arrivare uno stop di dieci giornate. Il CT Spalletti lo lascia fuori. Salta gli ...