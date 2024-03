(Di martedì 19 marzo 2024) "L'Unione bancaria deve ancora essere completata" e "in questo contesto sottolineiamo la necessità di finalizzare la riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) attraverso la ratifica del Trattato ingli Stati membri". Lo scrive ildell', Paschal Donohoe, in una lettera inviata aldel Consiglio europeo, Charles Michel, in vista dell'Eurosummit in programma venerdì.

"L'Unione bancaria deve ancora essere completata" e "in questo contesto sottolineiamo la necessità di finalizzare la riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) attraverso la ratifica del ... (quotidiano)

Presidente Eurogruppo, 'tutti i Paesi ratifichino il Mes' - Lo scrive il Presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, in una lettera inviata al Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in vista dell'Eurosummit in programma venerdì.quotidiano

L’incognita fondi aleggia sui target climatici al 2050 - Un atto formale ma di peso, ha sottolineato il Presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, nella conferenza stampa seguita alla riunione: «Si tratta di un risultato importantissimo che dimostra il ...repubblica

Il Presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe: «Capitali, avanti con l’unione per aiutare le imprese europee» - I cittadini americani usano i loro risparmi in modo diverso, contribuendo al valore delle loro aziende e alla crescita della loro economia. Per i Paesi con alto debito il nuovo quadro fiscale richiede ...corriere