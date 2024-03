Politiche sociali | la Regione approva 18 progetti dell’Azienda Consortile

(Di martedì 19 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiFinanziamenti per complessivi 500.000 euro destinati ai disabili nell’ambito del programma “Dopo di noi”. L’AziendaA4, con Avellino capofila, incassa il placet dellaCampania, Direzione generale per lee socio-sanitarie, e prosegue spedita nell’implementazione dei servizi in favore delle fasce deboli della popolazione. I 18appena finanziati consentiranno ad altrettanti diversamente abili di età compresa tra i 18 ed i 64 anni ed alle loro famiglie di beneficiare di una gamma di servizi di grande impatto, sia sociale che economico. Ciascun beneficiario avrà a disposizione una somma compresa tra un minimo di 12.000 ed un massimo di 26.000 euro, da utilizzare per il pagamento di un assistente personale per un anno, per lavori di ...

La Commissione europea ha pubblicato il bando “ Youth4Cooperation : the future of cooperation”, che rimarrà aperto fino al 3 aprile 2024. La nuova call punta a selezionare tre organizzazioni che ... (ildenaro)

“Centrale, in questo contesto, il valore dei ‘miti’ ben distinti dalle ‘utopie’, nella misura in cui – come delineato da Sorel – essi sono innanzitutto ‘espressioni di volontà’, svincolati dai ... (bergamonews)

Derive populiste: "Il rischio è una torsione illiberale delle democrazie" - L'estrema destra continua a fare il pieno di consensi in Europa e non solo. Dal Portogallo - ultimo esempio - è un filo che collega tutti i Paesi come se si trattasse di uno schema unico. Per comprend ...ilbolive.unipd

Palermo ammessa a”Periferie Inclusive”, progetti e aggregazione per 210 disabili - Palermo è stata ammessa al finanziamento “Periferie Inclusive” del Ministero per la Disabilità, con il progetto "Palermo ability 2030" ...blogsicilia

L'Isee sta per cambiare - Il governo studia il modo per depennare dal novero delle entrate che "fanno reddito" l'assegno unico per le famiglie. E non sono escluse novità sulla prima casa ...today