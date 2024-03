Pluralismo e Libertà | “La Rai riconosca i giusti contributi a tutti i giornalisti”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 19 marzo 2024) ROMA – “i liberi professionisti devono versare iprevidenziali alla cassa professionale di appartenenza. Lo stesso principio deve valere per i colleghicontrattualizzati come collaboratori a partita Iva in Rai”. Così in una nota gli esponenti della componente sindacale di, presente in Stampa Romana e Fnsi. “Per questo motivo abbiamo votato convintamente il documento con cui il direttivo dell’Associazione Stampa Romana chiede alla Rai di riconoscere correttamente a questi colleghi i versamenti previdenziali all’Inpgi, e non all’Inps come avviene attualmente”, proseguono in una nota gli esponenti di. “Non dimentichiamo che avereprevidenziali in casse diverse può comportare ...