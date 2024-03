Pifferi | Maso | Izzo | quel filo rosso dietro ai delitti Cos’è l’alessitimia

(Di martedì 19 marzo 2024) Nel processo ad Alessiaè entrata una parola misteriosa: alessitimia. La psicologa Miolì Chiung spiega: "Non è una malattia ma una caratteristica"

Alessia Pifferi, Pietro Maso, Angelo Izzo: quel filo rosso dietro ai delitti. "Cos’è l’alessitimia" - “Sì, il caso Pifferi è unico e non può essere paragonato a nessun altro, tanto più che c’è un processo in corso. Ma in quasi tutti i grandi casi della storia criminale italiana, da Angelo Izzo a ...ilgiornale