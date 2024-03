Piero Marrese | chi è il candidato in Basilicata di Pd e 5 Stelle

(Di martedì 19 marzo 2024) Presidente della Provincia di Matera dal 2018, l'avvocato lucano è l'ultima carta giocata dal fronte giallorosso in una complicata battaglia elettorale contro il centrodestra di Vito Bardi

Alle Elezioni regionali in Basilicata lo scontro sarà tra Piero Marrese e Vito Bardi. Il centrosinistra ha infatti raggiunto l'accordo e dopo il pasticcio con Lacerenza ha deciso di affidarsi al ... (ilgiornaleditalia)

“Io sono l’unico candidato lucano in corsa, Bardi è nato in Basilicata ma vive prevalentemente fuori. Se lo batterò ? Ne sono sicuro, dobbiamo continuare a lavorare sull’ascolto dei territori”. A ... (ilfattoquotidiano)

Piero Marrese , 43 anni, presidente della provincia di Matera dal 2018 e sindaco di Montalbano Jonico dal 2015, è il candidato del "campo largo" in Basilicata . Al nome di Marrese si è arrivati dopo ... (today)

Piero Marrese, il "last minute" preso da Pd e M5s per la guida della Basilicata - Sostiene che vincerà sicuramente le elezioni regionali contro Vito Bardi: nel frattempo, però, Piero Marrese dovrà rimettere insieme i cocci di un centrosinistra collassato in Basilicata proprio sulla ...ilgiornale

Basilicata, Pittella: Marrese l’ho proposto io. Pd rinviava sempre - Roma, 19 mar. (askanews) – “Noi non potevamo arrivare a un giorno dalle elezioni senza un programma, senza la condivisione di un progetto e soprattuto con una sorta di veto nei confronti di Azione e p ...askanews

Il campo largo secondo Fratoianni: “Manca una regia, bisogna evitare di ripetere gli errori del 2022” - Parla il segretario di Sinistra italiana: «I cittadini ci chiedono un’alternativa riconoscibile al governo Meloni. Calenda Chi va a destra si assume le sue ...ilsecoloxix