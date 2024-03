Piazza Affari | stabilito nuovo record | mai successo fino ad ora

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 19 marzo 2024)unad ora non era mai. Gli ultimi aggiornamenti Il tutto è accaduto durante la seduta di Borsa. Per la prima volta nella storia il Ftse Mib aha superato quota 34mila punti. Indice operativo a partire dal primo giugno del 2009, dopo che c’è stata la fusione tra London Stock Exchange e Borsa Italiana, e che va a sostituire l’indice S&P/Mib. Non si raggiungeva un livello così alto dalla crisi finanziaria di Lehman Brothers (2008). Una linea, quella di, come quella dei listini europei e globali.degli(Ansa Foto) Cityrumors.itDopo il periodo buio della pandemia da Covid c’è ...