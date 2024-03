Perché la menopausa continua ad evolversi nelle balene

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di martedì 19 marzo 2024) Laevoluzione dellaLeche sperimentano lasembrano migliorare le possibilità di sopravvivenza della loro progenie e dei nipoti. Questa caratteristica le trasforma in depositari di conoscenze ecologiche a lungo termine. Secondo lo studio condotto da Sam Ellis, ricercatore sul comportamento animale, lefemmine più anziane, come le orche assassine, condividono cibo e diventano fondamentali per la sopravvivenza della specie. Riduzione della competizione Lariduce la competizione riproduttiva tra madri e figlie, fornendo un vantaggio evolutivo alla comunità delle. Questo comportamento è supportato dai cambiamenti ormonali simili a quelli osservati ...