“Perché è uscita Anita” Grande Fratello | l’annuncio di Signorini | lei scioccata E Greta se la ride

(Di martedì 19 marzo 2024) “hanno cacciato“.di: lei. Eche se la. Proprio così, la bella gieffina è stata eliminata dal2023. Siamo a un passo dalla finale del programma e il reality adesso non guarda più in faccia nessuno. Saranno giorni di grandi rivoluzioni ed eliminazioni choc, ma funziona così e il bello di questo reality forse è anche questo. >> “Vuole farsi squalificare”., la scoperta sul concorrente: “fa tutto questo” Come anticipato da Alfonso, tra finalisti e televoti lampo, diremo addio a un folto gruppo di inquilini ...

Un uomo di 41 anni è stato arrestato nel quartiere Pianura dopo aver Accoltella to un uomo per questioni legate alla viabilità.Continua a leggere (fanpage)

Il pm Laudati inguaia De Raho ma in Procura fa scena muta: Ora Laudati fa un passo in più, e indica Cafiero de Raho come corresponsabile - se non altro per non avere controllato - dell'uscita dei dati dagli uffici della Dna. Ma che le fughe di notizie siano ...

"Carol Maltesi uccisa perché era una donna": La giovane è stata punita con "intento vendicativo" perché cercava "la sua indipendenza, economica ... con un "ultimo, osceno, set cinematografico, un'ultima uscita di scena simbolicamente punitiva per ...