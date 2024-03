Pensioni | ad aprile cambia tutto | ecco i nuovi assegni | chi avrà tutti gli arretrati

(Di martedì 19 marzo 2024) Aumenti nel cedolino di: a far lievitare leil prossimo mese sarà sia la riforma dell'Irpef che glinon ancora arrivati a. L'apposito modulo sarà disponibile sul portale Inps tra il 20 e il 22 marzo. Tuttavia, bisognerà aspettare qualche giorno in più per i pagamenti. Dal momento che domenica 31 marzo è Pasqua e che l'1è Pasquetta, il primo giorno bancabile del mese sarà martedì 2. Gli aumenti previsti dalla nuova riforma dell'Irpef, in realtà, sono stati erogati dall'Inps già a partire dal mese di marzo. Con questa riforma, in particolare, è stata eliminata l'aliquota al 25%, mentre la platea dello scaglione al 23% è stata estesa ai redditi fino a 28mila euro annui. A tal proposito, il Gazzettino elenca le simulazioni relative all'Irpef ...

