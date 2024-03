Pediatri e medici di famiglia | mancano 13 camici bianchi

Roma, 15 mar.(Adnkronos) - "Il ruolo, anzi la missione che svolgono i pediatri di famiglia rappresenta un valore fondamentale per la società. Sono gli angeli custodi di genitori che trovano in loro ... (liberoquotidiano)

Roma, 15 mar.(Adnkronos) – “Il ruolo, anzi la missione che svolgono i pediatri di famiglia rappresenta un valore fondamentale per la società. Sono gli angeli custodi di genitori che trovano in loro ... (calcioweb.eu)

Oltre 700 accessi e prestazioni in un anno di attività, "dato in crescita e, almeno in partenza, dovuto al passaparola fra pazienti. La presa in carico è diventata una realtà". Lo staff al gran ... (ilgiorno)