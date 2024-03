Paura e delirio ad Haiti Le gang continuano a scatenare il caos Dichiarata l’emergenza umanitaria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Port-au-Prince, 19 marzo 2024 – La situazione adcontinua ad essere altamente instabile. Dopo l’escalation di violenza scoppiata all’inizio di marzo, che ha portato alle dimissioni del primo ministro Ariel Henry, le bande criminali hanno preso il controllo delle strade della capitale, trasformando l’isola in una bomba a orologeria. Il premier, in carica dal 2021, non è riuscito a portare stabilità, dopo le promesse incoraggianti che avevano seguito il suo insediamento. (FILES) A protester burns tires during a demonstration calling for the resignation of Prime Minister Ariel Henry in Port-au-Prince on February 7, 2024.an Prime Minister Ariel Henry has agreed to resign and make way for a transitional authority, the president of Guyana and a US official said on March 11, 2024 after a regional meeting on auprising ...